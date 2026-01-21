В Совфеде объяснили проблему с загрузкой видео в Telegram

В России последовательно вводят меры против мессенджера Telegram. Об этом заявил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. Таким образом сенатор прокомментировал сообщения о проблемах с загрузкой видео в мессенджере.

По его словам, Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение преступлений в России. Шейкин считает, что из-за этого мошенники продолжают совершать противоправные действия против граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.