Развитием беспилотников в столице займется Центр управления городской аэромобильностью. Это совместный проект московского инновационного кластера с фондом "Сколково". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Там будут тестировать беспилотные авиационные системы. Полеты будут возможны на высоте до 100 метров. Как отметила заммэра, это одна из самых перспективных технологий для мегаполиса. Центр займется отбором участников, допуском пилотов и летательных аппаратов, обеспечением безопасности, а также контролем за техническим состоянием оборудования и квалификацией персонала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.