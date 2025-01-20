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20 января, 07:30

Технологии

Искусственный интеллект оживил старые фотографии Москвы

Искусственный интеллект оживил старые фотографии Москвы

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В интернете появились ожившие фотографии старой Москвы, созданные с помощью искусственного интеллекта. На изображениях можно увидеть Кремль, снятый в середине XIX века, вербные гуляния на Красной площади начала XX века, а также процесс завершения строительства храма Христа Спасителя.

Эти исторические кадры, ожившие благодаря современным технологиям, создают невероятное зрелище и позволяют взглянуть на прошлое столицы по-новому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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