AliExpress устранил неполадки в работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Неполадки на сайте и в приложении AliExpress устранены, сообщила пресс-служба магазина СНГ ТАСС.

Платформа полностью восстановила работу после сбоя, который произошел днем 15 января.

Тогда портал "Сбой.рф" зафиксировал более чем две тысячи жалоб на функционирование площадки. Наибольшее количество обращений – 38% – поступило из Москвы. Также неполадки отметили пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и других регионов.

В основном россияне не могли зайти в личный кабинет на сайте и в мобильном приложении.