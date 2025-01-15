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15 января, 17:15

Технологии

AliExpress устранил неполадки в работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Неполадки на сайте и в приложении AliExpress устранены, сообщила пресс-служба магазина СНГ ТАСС.

Платформа полностью восстановила работу после сбоя, который произошел днем 15 января.

Тогда портал "Сбой.рф" зафиксировал более чем две тысячи жалоб на функционирование площадки. Наибольшее количество обращений – 38% – поступило из Москвы. Также неполадки отметили пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и других регионов.

В основном россияне не могли зайти в личный кабинет на сайте и в мобильном приложении.

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