15 января, 17:15Технологии
AliExpress устранил неполадки в работе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Неполадки на сайте и в приложении AliExpress устранены, сообщила пресс-служба магазина СНГ ТАСС.
Платформа полностью восстановила работу после сбоя, который произошел днем 15 января.
Тогда портал "Сбой.рф" зафиксировал более чем две тысячи жалоб на функционирование площадки. Наибольшее количество обращений – 38% – поступило из Москвы. Также неполадки отметили пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и других регионов.
В основном россияне не могли зайти в личный кабинет на сайте и в мобильном приложении.