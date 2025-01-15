Сбой произошел в работе магазина AliExpress

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Российские пользователи сообщают о сбоях в работе AliExpress. Портал "Сбой.рф" свидетельствует о более чем двух тысячах жалоб на функционирование площадки.

Наибольшее количество обращений – 38% – поступило из Москвы. Также неполадки отметили пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской, Самарской, Новосибирской, Московской и Ярославской областей.

В основном россияне не могут зайти в личный кабинет на сайте и в мобильном приложении, о чем свидетельствует Downdetector.su.

В пресс-службе AliExpress СНГ отметили, что некоторые пользователи могли столкнуться с проблемами отображения стоков товаров.

"Команда работает над устранением проблемы. В ближайшее время все функции будут доступны в полном объеме", – подчеркнули в компании.

Вечером 14 февраля масштабный сбой произошел в работе Рунета. С неполадками столкнулись пользователи "Ростелекома", "МегаФона", "Билайна" и T2. Также россияне не могли получить доступ к приложениям и сайтам банков, сервисам "Яндекса", "Дом.ру" и mos.ru.

Работа Рунета была оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, уточнил Роскомнадзор.