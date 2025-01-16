16 января, 09:30Технологии
TikTok работает в России в штатном режиме
Фото: 123RF/nikkimeel
Социальная сеть TikTok работает в России в штатном режиме после непродолжительных проблем, которые начались в четверг, 16 января. Это следует из данных портала Downdetector.
Отмечается, что в 00:30 по московскому времени было зафиксировано около 4 тысяч жалоб пользователей. Однако уже к 01:00 работоспособность платформы начала восстанавливаться.
Между тем 14 января, российские пользователи заметили проблемы с доступом к интернет-ресурсам. С неполадками столкнулись пользователи "Ростелекома", "МегаФона", "Билайна" и T2.
Также россияне не могли получить доступ к приложениям и сайтам банков, сервисам "Яндекса", "Дом.ру" и mos.ru. Недоступны оказались некоторые мессенджеры, онлайн-магазины, ряд социальных сетей и приложение TikTok.
Спустя время работа Рунета была оперативно восстановлена после кратковременного сбоя.