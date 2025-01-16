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Социальная сеть TikTok работает в России в штатном режиме после непродолжительных проблем, которые начались в четверг, 16 января. Это следует из данных портала Downdetector.

Отмечается, что в 00:30 по московскому времени было зафиксировано около 4 тысяч жалоб пользователей. Однако уже к 01:00 работоспособность платформы начала восстанавливаться.

Между тем 14 января, российские пользователи заметили проблемы с доступом к интернет-ресурсам. С неполадками столкнулись пользователи "Ростелекома", "МегаФона", "Билайна" и T2.

Также россияне не могли получить доступ к приложениям и сайтам банков, сервисам "Яндекса", "Дом.ру" и mos.ru. Недоступны оказались некоторые мессенджеры, онлайн-магазины, ряд социальных сетей и приложение TikTok.

Спустя время работа Рунета была оперативно восстановлена после кратковременного сбоя.

