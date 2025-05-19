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19 мая, 07:15

Технологии

Sony начала блокировать российские аккаунты PlayStation, зарегистрированные за рубежом

Sony начала блокировать российские аккаунты PlayStation, зарегистрированные за рубежом

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Компания Sony начала массово блокировать российские аккаунты PlayStation, зарегистрированные недавно в других странах для приобретения подписки. Под санкции подпали учетные записи, содержащие игры и сервисы на десятки тысяч рублей.

Владельцы сообщали на форумах и в социальных сетях, что после блокировки приставки позволяли запускать лишь ограниченное число игр с дисков. Официальная покупка игр для PlayStation стала недоступной жителям России с 2022 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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