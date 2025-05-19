Sony начала блокировать российские аккаунты PlayStation, зарегистрированные за рубежом

Компания Sony начала массово блокировать российские аккаунты PlayStation, зарегистрированные недавно в других странах для приобретения подписки. Под санкции подпали учетные записи, содержащие игры и сервисы на десятки тысяч рублей.

Владельцы сообщали на форумах и в социальных сетях, что после блокировки приставки позволяли запускать лишь ограниченное число игр с дисков. Официальная покупка игр для PlayStation стала недоступной жителям России с 2022 года.

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