Система распознавания лиц в метро Москвы помогла найти почти 170 детей – Ликсутов

Система распознавания лиц в метро помогла найти почти 170 потерявшихся детей. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также, по его словам, благодаря нейросети, правоохранительные органы задержали более 5 тысяч человек, которых разыскивали. Такая система видеонаблюдения называется "Безопасный город".

По данным МВД, благодаря ультра-современным камерам в 2021 году раскрыли почти 7 тысяч преступлений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.