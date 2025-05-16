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16 мая, 16:30

Технологии

В "Лужниках" пройдет международный киберфестиваль Positive Hack Days

В "Лужниках" пройдет международный киберфестиваль Positive Hack Days

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С 22 по 24 мая в "Лужниках" состоится международный киберфестиваль Positive Hack Days – одна из крупнейших площадок, посвященных цифровым технологиям и кибербезопасности. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, комплекс социального развития Москвы станет участником открытой части фестиваля.

Гостям предложат попробовать себя в робототехнике, сборке компьютеров и VR-разработке. В передвижной лаборатории "Профитрак" посетители смогут примерить на себя рабочие профессии, а также получить консультации по поступлению в столичные колледжи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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