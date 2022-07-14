Поездки в метро стали дешевле для пользователей системы Face Pay

Для тех, кто стал пользоваться системой Face Pay в метро, поездки стали теперь дешевле. Можно получить кешбэк в 10 рублей за каждый проход.

Что нужно сделать для такой скидки и как долго будет действовать акция? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.