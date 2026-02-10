Роскомнадзор официально подтвердил введение ограничений для Telegram. В ведомстве заявили, что Россия открыта для работы с интернет-ресурсами, но законы страны должны соблюдаться. Для сервисов, которые систематически игнорируют законодательство, предусмотрены постепенные ограничения.

Telegram не устраняет нарушения: персональные данные пользователей не защищены, отсутствуют реальные меры противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях. Таганский районный суд Москвы составил в отношении мессенджера 7 административных протоколов.

