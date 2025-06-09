В Москве прошла крупнейшая IT-конференция с участием мировых и российских экспертов

В столице состоялась одна из крупнейших IT-конференций в стране – True Tech Day. Мероприятие объединило более 5 тысяч участников в офлайн-формате и свыше 800 тысяч зрителей онлайн. В центре внимания оказались искусственный интеллект, машинное обучение и способы интеграции научных разработок в бизнес-среду.

Конференцию организовала бигтех-компания MWS (МТС Web Services). В рамках 5 тематических блоков выступили 50 экспертов из России и других стран. Участники обсудили актуальные цифровые тренды, прошли мастер-классы и попробовали создать собственных ИИ-помощников. Завершился день музыкальным сетом от популярных артистов.

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