Производители техники предложили перевести ноутбуки на российские операционные системы

Производители техники предложили перевести новые ноутбуки на российские операционные системы. Предустановка Windows будет допустима только при наличии отечественных программ, таких как Astra Linux, "Альт" или Red OS.

Предлагается ввести правило, в соответствии с которым все ноутбуки, поставляемые в розницу, включая такие площадки, как Ozon и Wildberries, должны иметь по меньшей мере одну российскую ОС.

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