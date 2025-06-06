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06 июня, 08:00

Технологии

Производители техники предложили перевести ноутбуки на российские операционные системы

Производители техники предложили перевести ноутбуки на российские операционные системы

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Производители техники предложили перевести новые ноутбуки на российские операционные системы. Предустановка Windows будет допустима только при наличии отечественных программ, таких как Astra Linux, "Альт" или Red OS.

Предлагается ввести правило, в соответствии с которым все ноутбуки, поставляемые в розницу, включая такие площадки, как Ozon и Wildberries, должны иметь по меньшей мере одну российскую ОС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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