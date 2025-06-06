06 июня, 08:00Технологии
Производители техники предложили перевести ноутбуки на российские операционные системы
Производители техники предложили перевести новые ноутбуки на российские операционные системы. Предустановка Windows будет допустима только при наличии отечественных программ, таких как Astra Linux, "Альт" или Red OS.
Предлагается ввести правило, в соответствии с которым все ноутбуки, поставляемые в розницу, включая такие площадки, как Ozon и Wildberries, должны иметь по меньшей мере одну российскую ОС.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.