05 сентября, 22:45

Быстрый мобильный интернет появился в Подмосковье

В Московской области появился очень быстрый мобильный интернет, результаты масштабного обновления почувствовали абоненты "МегаФона".

Инженеры уже модернизировали несколько тысяч базовых станций в Москве, внедрив собственные разработки и технологии. Это позволило на треть увеличить скорость скачивания, а загрузка данных ускорилась почти на 50%.

В настоящий момент оператор завершил первый этап программы в Подмосковье, он коснулся семи городских округов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

