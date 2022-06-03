Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервисов в РФ

Роскомнадзор продолжил заниматься популярными VPN-сервисами. В ведомстве подтвердили, что пытаются заблокировать их, воспринимая такие средства обхода блокировок как угрозу. Об этом сообщили СМИ.

Распространенные в России VPN-сервисы в конце мая и начале июня начали работать с серьезными перебоями. На прошлой неделе действия против VPN коснулись, в том числе, и корпоративных соединений. Регулятор начал экспериментировать с блокировкой конкретных протоколов передачи данных. Но, как заявили эксперты, о мерах против абсолютно всех таких сервисов речи пока не идет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.