03 марта, 14:30

Курс интенсивов "Цифровая мастерская" пройдет для участников "Московского долголетия"

"Техно": какие мессенджеры можно скачать

Российские мобильные операторы ввели спецтарифы на звонки в страны Ближнего Востока

СМИ сообщили, что Роскомнадзор начал массово блокировать VPN в России

"Новости дня": онлайн-сервисы не смогут списывать деньги по старым платежным данным

В Роскомнадзоре подтвердили ограничения в работе мессенджера Telegram

Россиянам рассказали, что изменится с 1 марта

Новости социального блока Москвы

Космонавты начали испытывать нового робота-помощника

Москвичам рассказали, как беспилотный поезд в метро определяет объекты

Проекту "Московское долголетие" исполняется 8 лет. В марте в 11 центрах для пенсионеров пройдет курс интенсивов "Цифровая мастерская". Уникальный курс для пожилых людей разработали специалисты компании "Яндекс".

Занятия бесплатные и позволяют всего за несколько уроков научиться пользоваться нейросетью Алиса AI. После прохождения тренинга все участники научатся формулировать промпты, то есть запросы в нейросеть, так, чтобы получать полезные ответы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологииобществогородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

