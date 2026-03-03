Курс интенсивов "Цифровая мастерская" пройдет для участников "Московского долголетия"

Проекту "Московское долголетие" исполняется 8 лет. В марте в 11 центрах для пенсионеров пройдет курс интенсивов "Цифровая мастерская". Уникальный курс для пожилых людей разработали специалисты компании "Яндекс".

Занятия бесплатные и позволяют всего за несколько уроков научиться пользоваться нейросетью Алиса AI. После прохождения тренинга все участники научатся формулировать промпты, то есть запросы в нейросеть, так, чтобы получать полезные ответы.

