Мосгорсуд оставил в СИЗО Валерию Башкирову, сбившую троих детей в Солнцеве

Валерия Башкирова, сбившая троих детей на пешеходном переходе в Москве, останется под стражей. Мосгорсуд признал законность продления ареста.

Девушка пробудет в СИЗО до 16 октября. А слушание ее дела начнется 7 октября.

Трагедия произошла в июле. Валерия Башкирова ехала по улице Авиаторов в Солнцеве и на пешеходном переходе сбила троих детей. Двое из них скончались. Самый младший ребенок, который был в коляске, получил травму головы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.