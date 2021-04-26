Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля 2021, 19:30

Происшествия

Суд приговорил к 25 годам заключения убийцу девушки-водителя BlaBlaCar

Суд приговорил к 25 годам заключения убийцу девушки-водителя BlaBlaCar

Экс-адвоката Пашаева допросят по делу о лжесвидетельстве

Дайнеко обратилась в суд с требованием выселить пуму из многоэтажки

Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Черкалина к 7 годам колонии

"Москва и мир": послание президента и суд над полицейским в США

"Москва и мир": репетиция парада Победы и суд над полицейским в США

"Московский патруль": продолжается расследование дела бывшего замначальника таможни Москвы

Тиму Белорусских приговорили к 2 годам ограничения свободы

"Московский патруль": рэпера Гулиева приговорили к 4 годам колонии по делу о ДТП

"Московский патруль": суд арестовал вероятного убийцу криминального авторитета Гейдарова

Мособлсуд приговорил к 25 годам заключения мужчину за убийство девушки – водителя BlaBlaCar. Об этом сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.

Суд признал Виталия Чикирева виновным в убийстве, разбое и неправомерном завладении автомобилем.

В материале уточняется, что ранее судимый Виталий Чикирев в декабре 2018 года у метро на юге Москвы сел в машину к девушке, которая на своем автомобиле Audi отправлялась в Тулу. Забронировал поездку злоумышленник, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar.

Ранее Чикирев был судим за изнасилование и мошенничество, а также разбойное нападение на двух женщин, своих жертв он нашел через сервис "Авито". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
суды происшествия видео Полина Соловьева

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика