Суд приговорил к 25 годам заключения убийцу девушки-водителя BlaBlaCar

Мособлсуд приговорил к 25 годам заключения мужчину за убийство девушки – водителя BlaBlaCar. Об этом сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.

Суд признал Виталия Чикирева виновным в убийстве, разбое и неправомерном завладении автомобилем.

В материале уточняется, что ранее судимый Виталий Чикирев в декабре 2018 года у метро на юге Москвы сел в машину к девушке, которая на своем автомобиле Audi отправлялась в Тулу. Забронировал поездку злоумышленник, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar.

Ранее Чикирев был судим за изнасилование и мошенничество, а также разбойное нападение на двух женщин, своих жертв он нашел через сервис "Авито". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.