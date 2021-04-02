Тесть не поверил в то, что главный нефролог Санкт-Петербурга убил его дочь

Заведующего отделением Мариинской больницы в Санкт-Петербурге заподозрили в убийстве жены, которая пропала без вести 11 лет назад. Сам мужчина обращался в полицию и даже в телевизионные программы, чтобы ему помогли отыскать супругу. Продолжали поиски и родные погибшей: ее отец попал на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и дело сдвинулось с мертвой точки. Рассказываем подробности случившегося.



Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Скрывал 11 лет?

Во вторник, 30 марта, правоохранители задержали 60-летнего заведующего отделением одной из петербургских больниц. Как выяснилось позже, речь шла о главном специалисте-нефрологе города Александре Земченкове. О том, что следствие ходатайствует именно о его аресте, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следователей, 23 февраля 2010 года в квартире по улице Чапыгина во время ссоры подозреваемый убил свою супругу, расчленил тело и выбросил его части в мусорные контейнеры. После этого мужчина подал заявлению в полицию о том, что его жена якобы в тот день ушла из дома и пропала.

Чуть позже, 24 марта 2010 года, правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Долгое время раскрыть его не удавалось, но родственники женщины продолжали добиваться правды. В декабре 2020 года к председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратился отец пропавшей Геннадий Кононов. Он рассказал, что до сих пор не знает ничего о судьбе своей дочери.

Бастрыкин поручил сотрудникам Главного управления криминалистики СК России вместе со следователем оперативно установить все обстоятельства происшествия. В итоге был задержан Александр Земченков.





из сообщения СК РФ Мужчина был допрошен с применением полиграфа. Указанные сведения в совокупности с другими вновь полученными доказательствами послужили основаниями для предъявления ему обвинения в совершении указанного преступления.

В сентябре 2019 года врач подал иск, чтобы его жену признали умершей, рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Соответствующее решение в итоге приняли 23 января прошлого года.

В четверг, 1 апреля, следователи попросили суд заключить Земченкова под стражу. Однако заседание было отложено по просьбе адвоката подозреваемого, срок его задержания продлили. В пятницу, 2 апреля, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить врача в СИЗО до 27 апреля. Сам Земченков и его адвокат просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.



Искали всей страной

Ирина Земченкова работала врачом в родильном доме № 6 Санкт-Петербурга. По данным СМИ, в день "исчезновения" у женщины был выходной, но она собиралась заехать на работу, чтобы проведать свою пациентку после операции. Обычно в больницу Ирина ездила на машине, но тогда отправилась на метро. Именно так думали родные погибшей.

Сам Александр Земченков утверждал, что супруга вышла из дома в 11 утра. Она якобы направилась к метро, а спустя некоторое время позвонила ему, но он пропустил вызов. Дальше, по словам врача, женщина была уже вне зоны действия сети и перестала выходить на связь.

Первым об исчезновении дочери в полицию заявил ее отец. Друзья и близкие самостоятельно приступили к поиску пропавшей женщины. В частности, подключились студенты, обучавшиеся вместе с сыном Ирины в вузе.

"Там целый штаб развернули – очень многие вызвались помочь. Каждый день после пар собирались, делились на группы, выходили клеить объявления. Бумаги мы вкладывали в файлы – погода сырая, холодно. Также мы запрашивали записи с видеорегистраторов у магазинов, где Ирина Геннадьевна, предположительно, могла быть", – рассказала РИА Новости подруга сына погибшей.

По словам знакомого семьи Александра Иванова, поиски длились не меньше месяца, однако успехом так и не увенчались. Кроме того, он добавил, что об отношениях между супругами ему ничего не известно, поскольку "они не очень общительные люди".

А бывшая пациентка погибшей охарактеризовала Ирину как замечательного человека и профессионала своего дела.





бывшая пациентка Ирины Земченковой Внимательная, аккуратная, человечная. И просто пропала средь бела дня… Раз – и ни следа! Все, особенно те, кто ее знал, очень из-за этого переживали.

Трагедия в семье Земченковых в 2010 году потрясла не только Санкт-Петербург, но и всю страну. Теперь уже подозреваемый в убийстве собственной жены врач сам обратился в программу "Жди меня". В видеоролике он, запинаясь, просит помочь любой, даже самой незначительной информацией о его супруге.

Позднее в ходе следствия выяснилось, что в тот злополучный день, 23 февраля 2010 года, Ирина не выходила из дома. Об этом говорят свидетели и камеры наблюдения.



Любовный треугольник?

По данным СМИ, подозреваемый мог убить жену в пылу ссоры из-за любовницы. РЕН ТВ сообщает, что в день трагедии в семье Земченковых произошел конфликт из-за того, что у врача завязались отношения с коллегой по работе и он планировал уйти от супруги.

Уже после того, как Ирины не стало, Александр женился на новой возлюбленной и продолжил работать в больнице. Предположительно, она и есть нынешняя супруга врача, работает специалистом по диализу, у них двое детей.

Вместе с тем в беседе с журналистами соседка Ирины и Александра не смогла вспомнить о семье ничего плохого. Также она не верит в то, что Земченков является убийцей.





соседка семьи Земченковых Ира хороша, и дети дружные. Никаких дрязг, приличные и интеллигентные. Жили не тужили, детей воспитывали, на работу ходили – все у них было хорошо, замечательно. Как и что произошло – непонятно на самом деле. Я бы на него не подумала.

Не поверил в виновность зятя и отец Ирины Геннадий Кононов, передает НТВ."По-прежнему расследовали только одну версию. А его купили на том, что сознайся, мы не будем судить. А есть ряд версий, которые не тронуты, никому не нужны, а это так. Я не верю. Он был, в общем-то, человек спокойный, рассудительный, умный", – заявил мужчина.

В свою очередь, близкая подруга погибшей Анна Бабинина рассказала агентству Росбалт, что Ирина якобы регулярно жаловалась на то, что Александр ей изменял.

По словам женщины, друзья были очень удивлены их браку. "Александр уже тогда при нас вводил ее в заблуждение. Например, собираемся мы всей группой у меня, а он, будучи с нами, ей звонит и говорит: "Я на работе, задерживаюсь". Почему не мог ей правду сказать? Он всегда был склонен к обману", – объяснила она.

Вместе с тем женщина подчеркнула, что все эти годы думала о причастности Земченкова к смерти подруги и сейчас хочет, чтобы он понес наказание. Однако окончательную точку в этом вопросе еще предстоит поставить суду.