В Волгограде возбудили новое уголовное дело после убийства из-за ссоры в родительском чате

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В Волгограде возбуждено уголовное дело об угрозе убийством из-за ссоры в родительском чате. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Дело было заведено в отношении 31-летнего мужчины, его 33-летней сестры и ее 32-летнего супруга.

Оба мужчины обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, а женщина – в подстрекательстве.

"23 марта по итогам очередного судебного заседания по уголовному делу о причинении телесных повреждений из-за ссоры в родительском чате 31-летний подсудимый высказал угрозы расправы в отношении ключевого свидетеля обвинения. Сегодня по инициативе прокуратуры в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 119 УК РФ", – говорится в сообщении.

23 октября прошлого года в родительском чате произошел конфликт между подозреваемой и отцом одноклассницы ее дочери. Женщина рассказала о ссоре своему супругу, после чего он с ее братом приехал к месту, сообщенному потерпевшим, и несколько раз ударил его по голове.

Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

Юрист рассказал, что грозит виновникам гибели отца после разборок в родительском чате. По его мнению, преступление совершено достаточно жестоко, однако умысла на убийство у человека не было. В данном случае виновник может понести ответственность по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.