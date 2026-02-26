Избитый Гуфом сотрудник бани простил рэпера и попросил отозвать иск

В Наро-Фоминском городском суде 26 февраля заслушают последнее слово рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.). На данный момент известно, что избитый рэпером сотрудник бани простил обидчика и попросил отозвать иск.

Адвокат Юлия Нитченко пояснила, что суд, как правило, исходит из сроков, которые запрашивает прокуратура. Если прокуратура решила переквалифицировать статью с грабежа на самоуправство, суд обычно соглашается. В случае признания вины рэперу могут назначить наказание меньше, чем просит гособвинитель.

