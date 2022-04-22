Депутат Госдумы Рашкин получил 3 года условно за незаконную охоту

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин получил три года лишения свободы условно за незаконную охоту и два года испытательного срока. Приговор вынес суд в Саратовской области, то есть по месту преступления.

Прокурору удалось доказать, что в октябре 2021 года депутат Госдумы застрелил лося, после спрятал оружие и загрузил тушу в багажник машины. Разрешения на охоту у него не было.

Полиции депутат рассказал другую версию событий, якобы лося он нашел. Однако после этого поменял показания. По итогам разбирательства Рашкин заявил, что продал все ружья и больше никогда не будет охотиться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

