"Актуальный репортаж": второй суд займется делом о наследовании компании "Б.Ю.Александров"

Второй суд займется делом о наследовании компании "Б.Ю.Александров". В последнее время продукции данной компании не было в продаже из-за семейных споров. После смерти основателя компании Бориса Юрьевича Александрова праве на наследство заявила удочеренная им женщина. Остальные члены семьи говорят, что о ней ничего не знали. Теперь семья оспаривает процедуру.

Как некогда один из самых известных брендов России дошел до разбирательств в суде? И почему в магазинах теперь сырки "Б.Ю.Александров" продаются под другим названием? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.