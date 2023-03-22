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Экономика

"Актуальный репортаж": второй суд займется делом о наследовании компании "Б.Ю.Александров"

"Актуальный репортаж": второй суд займется делом о наследовании компании "Б.Ю.Александров"

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Второй суд займется делом о наследовании компании "Б.Ю.Александров". В последнее время продукции данной компании не было в продаже из-за семейных споров. После смерти основателя компании Бориса Юрьевича Александрова праве на наследство заявила удочеренная им женщина. Остальные члены семьи говорят, что о ней ничего не знали. Теперь семья оспаривает процедуру.

Как некогда один из самых известных брендов России дошел до разбирательств в суде? И почему в магазинах теперь сырки "Б.Ю.Александров" продаются под другим названием? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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