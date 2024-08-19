Басманный суд Москвы продлил арест еще четверым фигурантам дела о нападении на "Крокус"

Басманный суд Москвы продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле". По просьбе следователя заседание проходило в закрытом режиме.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали 551 человек. К утру 23 марта в Брянской области были задержаны четверо исполнителей теракта. Позже были задержаны и отправлены под стражу семеро предполагаемых пособников нападавших.