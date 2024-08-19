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19 августа, 12:45

Происшествия

Басманный суд Москвы продлил арест еще четверым фигурантам дела о нападении на "Крокус"

Басманный суд Москвы продлил арест еще четверым фигурантам дела о нападении на "Крокус"

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Басманный суд Москвы продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле". По просьбе следователя заседание проходило в закрытом режиме.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали 551 человек. К утру 23 марта в Брянской области были задержаны четверо исполнителей теракта. Позже были задержаны и отправлены под стражу семеро предполагаемых пособников нападавших.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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