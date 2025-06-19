Судебные приставы приостановили работу теплохода "Русь Великая" на три месяца

Круизный теплоход "Русь Великая" временно приостановил работу на три месяца по решению судебных приставов. Судно регулярно совершало туристические рейсы, но на нем неоднократно регистрировались случаи острой кишечной инфекции среди как пассажиров, так и экипажа.

Проверки выявили несоблюдение владельцем судна санитарных и гигиенических норм. В настоящее время все двери и оборудование теплохода опечатаны. Несмотря на это, продажи туров продолжаются. Городом отправления указан Санкт-Петербург, а стоимость билетов начинается от 150 тысяч рублей.

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