19 января, 12:30

Шоу-бизнес

Беременная блогер Лерчек прибыла на судебное заседание по уголовному делу

Заседание суда по делу о разводе Джигана и Самойловой пройдет в Москве 19 января

Новости регионов: суд приостановил работу перинатального центра в Новокузнецке на 3 месяца

Суд арестовал водителя Porsche, врезавшегося в авто ГИБДД в Балашихе

В России заблокируют приложения, которые меняют голос во время звонков и переписки

Новости регионов: ДТП со школьным автобусом произошло в Архангельской области

"Московский патруль": "Кислотный маньяк" подал апелляцию для снижения выплат жертве

Суд назначил запрет определенных действий завотделения роддома Новокузнецка

Медикам из роддома Новокузнецка, где погибли младенцы, изберут меру пресечения 15 января

Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве 15 января

Беременная блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) прибыла на судебное заседание по уголовному делу. Она приехала в суд Москвы в сопровождении аргентинца Луиса Сквиччиарини, от которого ждет ребенка.

Блогер рассказала журналистам, что пока пол малыша неизвестен, но пара планирует узнать это в ближайшее время. Также Чекалина сообщила, что хорошо чувствует себя после операции, которую она перенесла в декабре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

