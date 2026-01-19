Беременная блогер Лерчек прибыла на судебное заседание по уголовному делу

Беременная блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) прибыла на судебное заседание по уголовному делу. Она приехала в суд Москвы в сопровождении аргентинца Луиса Сквиччиарини, от которого ждет ребенка.

Блогер рассказала журналистам, что пока пол малыша неизвестен, но пара планирует узнать это в ближайшее время. Также Чекалина сообщила, что хорошо чувствует себя после операции, которую она перенесла в декабре.

