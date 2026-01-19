Форма поиска по сайту

19 января, 11:30

Происшествия

Новости регионов: суд приостановил работу перинатального центра в Новокузнецке на 3 месяца

Новости регионов: суд приостановил работу перинатального центра в Новокузнецке на 3 месяца

Суд арестовал водителя Porsche, врезавшегося в авто ГИБДД в Балашихе

В России заблокируют приложения, которые меняют голос во время звонков и переписки

Новости регионов: ДТП со школьным автобусом произошло в Архангельской области

"Московский патруль": "Кислотный маньяк" подал апелляцию для снижения выплат жертве

Суд назначил запрет определенных действий завотделения роддома Новокузнецка

Медикам из роддома Новокузнецка, где погибли младенцы, изберут меру пресечения 15 января

Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве 15 января

Суд изберет меру пресечения врачам новокузнецкого роддома 15 января

"Московский патруль": рэпер Гуф не признал вину в грабеже на судебном заседании

Суд приостановил работу перинатального центра в Новокузнецке на 90 суток после гибели 9 младенцев. В стационаре выявили нарушения санитарного законодательства, а Роспотребнадзор настаивал на запрете приема новых пациенток. Главврач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации были задержаны. Им избрали меры пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий соответственно.

В России предложили продлить график работы детских садов до 20:00. Инициативу выдвинула Общественная палата. Депутаты указали, что многие родители заканчивают работать около 19:00, то есть позже окончания работы детсадов. Несоответствие расписаний создает трудности при присмотре за детьми и напрямую влияет на демографическую ситуацию в стране, полагают авторы предложения.

Надземный пешеходный переход рухнул на дорогу в Каменске-Шахтинском из-за самосвала. Водитель не рассчитал высоту или не опустил кузов. Удар произошел на скорости, часть конструкции упала на проезжавшие автомобили. Предварительно, обошлось без пострадавших. В настоящее время специалисты подсчитывают ущерб.

судыпроисшествияобществорегионывидеоИван Евдокимов

