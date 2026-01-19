Новости регионов: суд приостановил работу перинатального центра в Новокузнецке на 3 месяца

Суд приостановил работу перинатального центра в Новокузнецке на 90 суток после гибели 9 младенцев. В стационаре выявили нарушения санитарного законодательства, а Роспотребнадзор настаивал на запрете приема новых пациенток. Главврач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации были задержаны. Им избрали меры пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий соответственно.

В России предложили продлить график работы детских садов до 20:00. Инициативу выдвинула Общественная палата. Депутаты указали, что многие родители заканчивают работать около 19:00, то есть позже окончания работы детсадов. Несоответствие расписаний создает трудности при присмотре за детьми и напрямую влияет на демографическую ситуацию в стране, полагают авторы предложения.

Надземный пешеходный переход рухнул на дорогу в Каменске-Шахтинском из-за самосвала. Водитель не рассчитал высоту или не опустил кузов. Удар произошел на скорости, часть конструкции упала на проезжавшие автомобили. Предварительно, обошлось без пострадавших. В настоящее время специалисты подсчитывают ущерб.