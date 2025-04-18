Суд огласит решение по делу отца сестер Хачатурян 21 апреля

Бутырский суд Москвы огласит итоговое решение по делу Михаила Хачатуряна 21 апреля. Мужчину обвиняют посмертно в истязаниях и сексуальном насилии в отношении трех дочерей. Именно его действия, по версии следствия, могли привести к трагедии, произошедшей в 2018 году.

Ранее прокурор попросил признать вину отца, несмотря на то, что он погиб до начала следствия. От судебного решения во многом зависит дальнейшая судьба сестер, чье дело вызвало широкий общественный резонанс.

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