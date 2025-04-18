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18 апреля, 11:30

Происшествия

Бутырский суд решит, виновен ли отец сестер Хачатурян в их истязании

Бутырский суд решит, виновен ли отец сестер Хачатурян в их истязании

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Дело сестер Хачатурян близится к финалу. В эти минуты Бутырский суд Москвы решает виновен ли отец Михаил Хачатурян в истязании своих дочерей и могли ли его действия привести к его убийству в 2018 году.

По словам адвоката Ангелины Хачатурян Алексея Паршина, доказательств того, что сестры невиновны, достаточно. Если вина отца будет доказана, то их действия будут квалифицированы, как необходимая самооборона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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