Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 06:45

Культура

Мосгорсуд вернул владельцу 272 картины семьи Рерихов

Мосгорсуд вернул владельцу 272 картины семьи Рерихов

Суд отправил под домашний арест владелицу пансионата в ТиНАО, где выявили случаи пневмонии

"Московский патруль": дело о массовом отравлении в подмосковном Егорьевске направили в суд

В Москве осудили тренера, забиравшего часть призовых у спортсменов с нарушениями слуха

"Московский патруль": рэпера Гуфа вызвали на допрос в суд подмосковного Наро-Фоминска

"Московский патруль": суд назначил 6 лет колонии тренеру, вымогавшему деньги у спортсменов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 февраля

В РФ суды стали чаще вставать на сторону тех, кто опаздывает на работу из-за непогоды

Истязавшая детей-инвалидов женщина не признала вину в суде в Подмосковье

Заседание по делу издевавшейся над 10 детьми женщины в Подмосковье назначено на 4 марта

Мосгорсуд вернул владельцу 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия. Ранее по иску столичной прокуратуры полотна признали бесхозяйным имуществом. Их передали в собственность государства.

Общественная организация "Международный центр Рерихов" не согласилась с решением и подала жалобу в Мосгорсуд. В ней указывалось, что центр является собственником картин. Его не привлекли к участию в деле в суде первой инстанции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыкультуравидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика