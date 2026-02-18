Мосгорсуд вернул владельцу 272 картины семьи Рерихов

Мосгорсуд вернул владельцу 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия. Ранее по иску столичной прокуратуры полотна признали бесхозяйным имуществом. Их передали в собственность государства.

Общественная организация "Международный центр Рерихов" не согласилась с решением и подала жалобу в Мосгорсуд. В ней указывалось, что центр является собственником картин. Его не привлекли к участию в деле в суде первой инстанции.

