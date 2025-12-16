Мосгорсуд рассмотрит дело о спорной продаже квартиры пенсионерки

В Московском городском суде рассмотрят дело о спорной продаже квартиры. Покупательница Нино Цитлидзе, взявшая ипотеку на 30 лет, пытается признать сделку действительной после того, как суды вернули жилье прежней владелице – пенсионерке, заявившей, что действовала под влиянием мошенников.

Дело вернул на пересмотр Кассационный суд, а Конституционный суд ранее отменил решение из-за существенных нарушений закона. Как отметил адвокат Максим Пешков, представитель покупательницы, они надеются на восстановление решения суда первой инстанции.

