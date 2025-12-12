В Подмосковье вынесли приговор по делу о пропаже младенца. Супружеская пара предложила беременной женщине купить ее ребенка. Они уговорили акушерку внести фальшивые записи в документы.

Биологическая мать получила за это обувь и 13 тысяч рублей. В результате врачу и матери назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы, а супружеской паре – 4,5 года. Сейчас ребенок находится в приемной семье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.