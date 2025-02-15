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15 февраля, 15:15

Происшествия

В Москве арестовали мужчину, пытавшегося отравить коллегу ртутью

В Москве арестовали мужчину, пытавшегося отравить коллегу ртутью

В Москве суд арестовал мужчину, пытавшегося отравить коллегу

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Зюзинский суд Москвы отправил под стражу мужчину, который попытался отравить ртутью своего коллегу из-за ревности. Подозреваемый признал вину и просил не заключать его под арест.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве двое мужчин отравились ртутью после того, как съели слойки. Их госпитализировали в НИИ Склифосовского. Первоначально предполагалось, что опасное вещество могло попасть в выпечку в одной из точек питания. Однако следствие выяснило, что один из пострадавших подсыпал ртуть в слойку другому, приревновав коллегу к девушке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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