Мессенджер Telegram оштрафовали еще на 7 миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram еще на 7 миллионов рублей. Такое решение приняли в связи с неудалением информации с призывами к экстремистской деятельности.

Предыдущий штраф составил почти 4 миллиона. Кроме того, из-за нарушения закона мессенджер начали замедлять в России. В Роскомнадзоре заявили, что продолжат вводить ограничения, чтобы добиться от администрации Telegram соблюдения требований.

