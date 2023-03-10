Суд арестовал мужчину, который толкнул подростка под поезд на станции "Киевская"

Суд арестовал мужчину, который в четверг, 9 марта, толкнул подростка под поезд на станции метро "Киевская". Черемушкинский районный суд отправил подозреваемого под стражу до 9 мая.

В прокуратуре сообщили, что пострадавший 15-летний ребенок уже выписан из больницы. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Он сознался, что проходил лечение в психиатрической больнице. Теперь персонал психиатрической клиники проверяют на предмет халатности.

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