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10 марта, 19:15

Происшествия

Суд арестовал мужчину, который толкнул подростка под поезд на станции "Киевская"

Суд арестовал мужчину, который толкнул подростка под поезд на станции "Киевская"

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Суд арестовал мужчину, который в четверг, 9 марта, толкнул подростка под поезд на станции метро "Киевская". Черемушкинский районный суд отправил подозреваемого под стражу до 9 мая.

В прокуратуре сообщили, что пострадавший 15-летний ребенок уже выписан из больницы. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Он сознался, что проходил лечение в психиатрической больнице. Теперь персонал психиатрической клиники проверяют на предмет халатности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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