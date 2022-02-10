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10 февраля 2022, 21:45

происшествия

Суд назначил миллиардеру Шепелю запрет действий по делу о массовом ДТП на Рублевке

Суд назначил миллиардеру Шепелю запрет действий по делу о массовом ДТП на Рублевке

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Суд назначил миллиардеру Алексею Шепелю запрет действий до 8 апреля по делу о массовой аварии на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура, которая контролирует ход расследования дела.

Авария произошла 8 февраля. Шепель на Mercedes протаранил восемь машин. Троих людей зажало в салоне. Среди них был таксист. Его в больницу доставляли на вертолете. Сам миллиардер тоже госпитализирован. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и пневмонию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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