Суд назначил миллиардеру Шепелю запрет действий по делу о массовом ДТП на Рублевке

Суд назначил миллиардеру Алексею Шепелю запрет действий до 8 апреля по делу о массовой аварии на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура, которая контролирует ход расследования дела.

Авария произошла 8 февраля. Шепель на Mercedes протаранил восемь машин. Троих людей зажало в салоне. Среди них был таксист. Его в больницу доставляли на вертолете. Сам миллиардер тоже госпитализирован. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и пневмонию.

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