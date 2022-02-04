Суд дал пожизненный срок фигуранту дела о взрывах в Москве в 2010 году

13:48
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Суд в Москве приговорил к пожизненному тюремному заключению Магомеда Нурова, признав его виновным в причастности к организации терактов в столичном метро в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости.
"По совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", – заявил судья в ходе заседания.
Также суд удовлетворил гражданский иск метрополитена к подсудимому на 17 миллионов рублей в качестве компенсации за повреждения состава и станций в результате взрывов. При этом четыре иска от потерпевших суд оставил без рассмотрения.
Сторона государственного обвинения просила суд приговорить Нурова к пожизненному заключению, а также назначить ему штраф в размере 300 тысяч рублей.
Адвокат подсудимого просил для него минимального наказания в соответствии с законом, мотивируя это тем, что Нуров был вынужден пойти на преступление под влиянием организатора терактов Магомедали Вагабова. Кроме того, защита требовала отменить обвинение по статье 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия").
29 марта 2010 года в Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в утренний час пик террористками были взорваны две бомбы. В результате погиб 41 человек, еще 88 получили ранения. Спецслужбы назвали организатором лидера террористического подполья Магомедали Вагабова, в том же году его ликвидировали.
Магомеда Нурова задержали в марте 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и вооруженной группе, совершении терактов в метро и незаконном изготовлении взрывных устройств. Он признал свою вину.
Суд приговорил к пожизненному сроку причастного к теракту в метро Москвы в 2010 году
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