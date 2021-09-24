СК завершил расследование по делу о терактах в Москве в 2010 году

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ГСУ Следственного комитета РФ объявило о завершении расследования по уголовному делу в отношении Магомеда Нурова, причастного к терактам в столичном метро в марте 2010 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Известно, что Нурову было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и вооруженной группе, совершении терактов на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" московского метро. Кроме того, мужчину обвиняют в незаконном изготовлении взрывных устройств.

"Максимальное наказание за совершение указанных преступлений – пожизненное лишение свободы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Нурова направлено в суд для рассмотрения по существу", – утверждается в заявлении ведомства.

По информации СК, Нуров был членом банды, входившей в состав преступного сообщества "Имарат Кавказ" (террористическая организация, запрещена в РФ). Мужчина выполнял роль связного и водителя для участников банды.

29 марта 2010 года в Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в утренний час пик террористками-смертницами были взорваны две бомбы. В результате погиб 41 человек, еще 88 получили ранения. Спецслужбы назвали организатором лидера террористического подполья Магомедали Вагабова, в том же году его ликвидировали.

Нурова задержали в марте 2019 года. Тогда же он признал свою вину.