Потерпевшие в суде рассказали о событиях в "Крокус Сити Холле"

В Мосгорсуде проходит слушание дела о теракте в "Крокус Сити Холле". На процессе выступают потерпевшие, которые вспоминают события 22 марта. Очевидцы рассказывают, что во время нападения в зале началась стрельба и паника, люди пытались спрятаться за столиками и колоннами.

Многие пострадавшие отмечают, что смогли выбраться только благодаря помощи сотрудников комплекса и экстренных служб. Они вспоминают, что спасались из задымленных помещений буквально в последние минуты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.