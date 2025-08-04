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04 августа, 17:30

Происшествия

Потерпевшие в суде рассказали о событиях в "Крокус Сити Холле"

Потерпевшие в суде рассказали о событиях в "Крокус Сити Холле"

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В Мосгорсуде проходит слушание дела о теракте в "Крокус Сити Холле". На процессе выступают потерпевшие, которые вспоминают события 22 марта. Очевидцы рассказывают, что во время нападения в зале началась стрельба и паника, люди пытались спрятаться за столиками и колоннами.

Многие пострадавшие отмечают, что смогли выбраться только благодаря помощи сотрудников комплекса и экстренных служб. Они вспоминают, что спасались из задымленных помещений буквально в последние минуты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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