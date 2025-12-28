Лыжный трамплин реконструировали в Москве после 20 лет простоя

На Воробьевых горах в Москве после 20-летнего перерыва открылся большой лыжный трамплин. Объект, который ранее принимал всесоюзные и международные соревнования, был полностью реконструирован.

Новый трамплин протяженностью 75 метров соответствует современным стандартам и станет местом для тренировок сборной России, а также проведения соревнований высокого уровня. Как сообщили представители федерации, трамплин включен в тренировочный план на следующий год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.