В "Лужниках" стартовал Московский марафон тренировок

В эти выходные в Южном ядре спорткомплекса "Лужники" проходит Московский марафон тренировок. На два дня территория превратилась в большую спортивную площадку с десятками бесплатных занятий для всех желающих.

Гости могут пройти ниндзя-полосу, попробовать силы на силомере, поучаствовать в турнире по армрестлингу и посетить зону городских видов спорта. Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу: выступления артистов, шоу, зоны для отдыха, игр и фотосессий.

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