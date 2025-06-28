Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 11:30

Спорт

В "Лужниках" стартовал Московский марафон тренировок

В "Лужниках" стартовал Московский марафон тренировок

В Краснодарском крае футболисты устроили драку на поле

"Мой район. Новости": спорткомплекс "Севастопольский" в Черемушках открылся после ремонта

"Физкультура": бильярд

Москвичей и гостей столицы пригласили на марафон тренировок в "Лужниках"

Жители и гости столицы могут пойти на занятия йогой, фитнесом и стретчингом

"Миллион вопросов": фитнес-тренер ответила, как начать заниматься спортом

Жителям и гостям Москвы рассказали, где в городе можно сыграть в шахматы и шашки

Москвичи и гости столицы могут сыграть в шахматы на свежем воздухе

В парке "Красная Пресня" пройдет чемпионат ЦАО по мини-футболу

В эти выходные в Южном ядре спорткомплекса "Лужники" проходит Московский марафон тренировок. На два дня территория превратилась в большую спортивную площадку с десятками бесплатных занятий для всех желающих.

Гости могут пройти ниндзя-полосу, попробовать силы на силомере, поучаствовать в турнире по армрестлингу и посетить зону городских видов спорта. Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу: выступления артистов, шоу, зоны для отдыха, игр и фотосессий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика