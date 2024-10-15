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15 октября, 14:45

Спорт

Новости мира: фанаты закидали футбольное поле петардами во время матча в Чили

Новости мира: фанаты закидали футбольное поле петардами во время матча в Чили

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В Чили во время футбольного матча фанаты закидали поле петардами. Они были недовольны тем, что команда, которая лидировала в игре, стала тянуть время. Из-за этого игру пришлось временно остановить.

Между тем Израиль вновь атаковал Ливан. Под обстрел попал город Баальбек и его окрестности. Всего за сутки ВВС Израиля поразили больше 200 позиций и пусковых установок "Хезболлы". ЦАХАЛ сообщил, что поражены места базирования противотанковых ракетных комплексов, а также установки ракет класса "земля – земля".

КНДР подорвала две дороги в Южную Корею, которые были символами разрядки в отношениях двух стран в 2000-х годах. Перед этим глава Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил Сеул в военной провокации, однако южнокорейская сторона считает, что подрыв дорог проводится для уничтожения межкорейского сухопутного маршрута и возведения оборонительных укреплений.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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