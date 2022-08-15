Российская команда Team Spirit выиграла турнир категории Major по Dota 2

Российская команда Team Spirit стала чемпионом международного турнира по компьютерной игре Dota 2. Он проходил в американском Арлингтоне с 4 по 14 августа.

В гранд-финале россияне обыграли соперников из Китая, заработав 200 тысяч долларов. Еще одна российская команда – Virtus.pro – заняла седьмое место и получила 12,5 тысячи долларов. Всего же участники разыграли призовой фонд в полмиллиона долларов.

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