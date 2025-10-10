Форма поиска по сайту

Новости

10 октября, 08:00

Спорт

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирана 10 октября

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирана 10 октября. Накануне главный тренер российской команды Валерий Карпин пообщался с прессой. Он рассказал о том, как планирует побеждать.

Тренер пошутил, что в качестве психологической подготовки бьет и запугивает футболистов. Однако на самом деле все наоборот. Он не ругает игроков, когда они ошибаются, чтобы свести на нет их страхи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

