09 октября, 07:00

Футболист Артем Дзюба выступил с мотивационной речью перед матчем с "Зенитом"

Временный поверенный в Турции Иванов рассказал о безуспешных поисках Свечникова

Московский центр "Самбо-70" подготовил более 50 тыс воспитанников за 55 лет

Родственники пропавшего пловца в Босфоре заявили о сокрытии видео с соревнований

Фигуристка Камила Валиева перешла в школу Татьяны Навки

Сергей Собянин рассказал об открытии нового спортивно-досугового комплекса в Зеленограде

Соревнования по настольному теннису пройдут в Марьине 9 октября

Российский теннисист Медведев в шестой раз обыграл Давидовича-Фокину в Китае

Окружные соревнования по настольному теннису пройдут в Москве 9 октября

Новости регионов: во Владивостоке завершился финал личного чемпионата России по спидвею

Капитан тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба выступил с мотивационной речью перед матчем с "Зенитом", призвав команду вернуть единство после серии поражений. Встреча завершилась ничьей 1:1, а Дзюба не реализовал пенальти в конце игры.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае, победив американца Лернера Тьена со счетом 7:6, 6:7, 6:4. В следующем матче россиянин встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

