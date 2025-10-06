IIHF сообщила о проведении чемпионата Европы по хоккею среди женских сборных

Фото: ТАСС/Zuma/Benjamin Faes

Международная федерация хоккея (IIHF) проведет чемпионат Европы среди женских сборных, сообщается на сайте организации.

Первый тур запланирован на апрель 2027 года. Как указала IIHF, турнир создаст возможности для проведения мировых состязаний на высшем уровне, обеспечит развитие женского хоккея и повысит его популярность на континенте. Формат турнира и количество команд-участниц будут известны позже.

Помимо этого, сроки проведения женского чемпионата мира было решено в дальнейшем перенести с апреля на ноябрь, чтобы избежать пересечения с завершением сезона в Профессиональной женской хоккейной лиге (PWHL). Изменение вступит в силу в следующем году, когда мировое первенство примет Дания.

Как указал президент федерации Люк Тардиф, вместе с PWHL был разработан календарь, который сохраняет целостность международных состязаний и при этом позволяет избежать значительных перерывов в сезоне лиги.

Ранее IIHF не допустила сборную России до хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр 2026 года.

Позже решение о неучастии российских хоккейных команд в нейтральном статусе на Олимпиаде поддержал Международный олимпийский комитет (МОК). Там пояснили, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой.