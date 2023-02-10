Международный футбольный турнир имени Константина Еременко стартовал в Москве

В Москве стартовал пятнадцатый юбилейный Международный футбольный турнир имени Константина Еременко. "Кубок Легенд" проходит во дворце спорта "Мегаспорт". В турнире участвуют бывшие профессиональные спортсмены из разных стран, звезды футбола.

10 февраля там состоялся детский игровой день. На футбольное поле вместе с юными спортсменами вышли знаменитые ветераны российских клубов.

В 2023 году впервые в рамках "Кубка Легенд" был организован турнир с участием детей с синдромом Дауна. Они играли под руководством зарубежных и отечественных легенд футбола. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.