Конфиденциальную карту завели для Костомарова после утечек информации о его здоровье – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

После утечек информации о состоянии здоровья российского фигуриста Романа Костомарова для него завели конфиденциальную электронную карту. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

Теперь получить доступ к медицинской карте спортсмена, где указаны результаты анализов, диагнозы и проведенные вмешательства, якобы может лишь ограниченный круг лиц. Отмечается, что посмотреть документ могут медики, которые имеют специальные права и знают дополнительный пароль.

Техник-протезист Александр Пронин рассказал, что Костомаров сможет вернуться в спорт после ампутации, но для этого может понадобиться реампутация.

В беседе с Пятым каналом спикер пояснил, что сегодня есть много современных протезов, которые позволяют инвалидам продолжать заниматься спортом. Однако, уточнил Пронин, все зависит от уровня ампутации.

"Если у него просто нет части стопы, надо смотреть. Бывает, что лучше провести потом реампутацию и подогнать его культи под более правильное и современное протезирование. Чтобы можно было разместить, например, хорошие функциональные карбоновые стопы", – пояснил протезист.

Пронин выразил уверенность, что Костомаров сможет вернуться к тренировкам. Кроме того, фигуристу якобы будет под силу кататься для себя.

Роман Костомаров был госпитализирован в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже фигуриста подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

В конце января его отключили от ЭКМО, но оставили подключенным к аппарату ИВЛ. Также сообщалось, что у Костомарова сохраняются проблемы с кровообращением.

Накануне стало известно, что спортсмену провели ампутацию. По данным одного из СМИ, Костомарову прооперировали обе ноги, но ампутировали голеностоп одной конечности. На другой же ноге якобы лишь убрали некроз на пятке. Однако ТАСС со ссылкой на источник писал, что Костомарову потребовалась ампутация обеих конечностей.



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