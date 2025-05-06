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06 мая, 07:45

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Российский волейболист Дмитрий Мусэрский стал четырехкратным чемпионом Японии

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский стал четырехкратным чемпионом Японии

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Российский волейболист Дмитрий Мусэрский в составе клуба "Сантори Санбердз" стал четырехкратным чемпионом Японии. В финальной серии его команда одержала победу над "Стингз Айти" со счетом 3:0.

В КХЛ ярославский "Локомотив" первым пробился в финал Кубка Гагарина, одержав четвертую победу над уфимским "Салаватом Юлаевым". Второго финалиста определит серия между московским "Динамо" и челябинским "Трактором", где уральцы ведут 3:1.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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