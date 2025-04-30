Фигуристка Туктамышева рассказала, за что в России любят этот вид спорта

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева считает, что в России данный вид спорта любят из-за того, что именно в нем многие отечественные спортсмены зачастую побеждают.

Кроме того, такие громкие имена, как Тамара Москвина, Алексей Мишин и Этери Тутберидзе, давно находятся на слуху, благодаря чему, по мнению Туктамышевой, создается связь между поколениями. Людям привычно смотреть и обсуждать то, что знакомо их родителям, пояснила спортсменка.

Большое интервью с Елизаветой Туктамышевой выйдет в среду, 30 апреля, в эфире телеканала Москва 24.